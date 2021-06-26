Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер ДольбергУложили на лопатки. Датчане не оставили шансов Уэльсу
  • 21:09
    • Италия и Австрия назвали стартовые составы
  • 20:54
    • Сборная Дании забила четыре мяча Уэльсу в 1/8 финала Евро-2020
  • 20:02
    • СМИ: Рамос ищет жилье в Париже
  • 19:17
    • Медведев впервые в карьере выиграл турнир на траве
  • 18:04
    • «Краснодар» интересуется нападающим «Вальядолида»
    Все новости спорта

    Тренер сборной Дании: Сложно поверить в реальность происходящего

    Футбол Сборная Дании Сборная Уэльса
    Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал разгром Уэльса (4:0) и выход в четвертьфинал Евро-2020.

    Каспер Юльманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Юльманн

    «Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться.

    Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни — настоящие воины.

    Мы можем быть гибкими. По ходу матча не все было идеально, но мы прибавили. Вообще-то, мы делали это несколько раз.

    Я должен сказать, что Дольберг сыграл сегодня просто потрясающе. Думаю, что в лице Каспера у нас есть по-настоящему звездный нападающий.

    Вначале он играл не слишком много, но на тренировках я видел, что он в хорошей форме. Думаю, ему просто было суждено выдать этот грандиозный апогей именно здесь.

    Его первый гол получился просто невероятным», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Австрия остановить Италию?
  • Италия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ломаченко начнет новую серию побед?
  • Ломаченко — Накатани. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Перу устроит и ничья
  • Венесуэла — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 27 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ломаченко — Накатани
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Венесуэла — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нидерланды — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бельгия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атланта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры