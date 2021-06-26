Тренер сборной Дании: Сложно поверить в реальность происходящего

Главный тренер сборной Даниипрокомментировал разгром Уэльса (4:0) и выход в четвертьфинал Евро-2020.

«Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться.

Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни — настоящие воины.

Мы можем быть гибкими. По ходу матча не все было идеально, но мы прибавили. Вообще-то, мы делали это несколько раз.

Я должен сказать, что Дольберг сыграл сегодня просто потрясающе. Думаю, что в лице Каспера у нас есть по-настоящему звездный нападающий.

Вначале он играл не слишком много, но на тренировках я видел, что он в хорошей форме. Думаю, ему просто было суждено выдать этот грандиозный апогей именно здесь.

Его первый гол получился просто невероятным», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.