Тренер сборной Дании: Сложно поверить в реальность происходящего

Каспер Юльманн Фото: globallookpress.com
«Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться.
Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни — настоящие воины.
Мы можем быть гибкими. По ходу матча не все было идеально, но мы прибавили. Вообще-то, мы делали это несколько раз.
Я должен сказать, что Дольберг сыграл сегодня просто потрясающе. Думаю, что в лице Каспера у нас есть по-настоящему звездный нападающий.
Вначале он играл не слишком много, но на тренировках я видел, что он в хорошей форме. Думаю, ему просто было суждено выдать этот грандиозный апогей именно здесь.
Его первый гол получился просто невероятным», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.