Баришич: Испания — это высший класс, но мы верим в себя

Защитник сборной Хорватиивысказал мнение о предстоящем матче с Испанией в 1/8 финала Евро-2020.

«Испания — это высший класс, что тут еще скажешь. Они здорово играют в пас, у них отличные игроки. Будет тяжело с ними играть, придется потратить много сил.

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Но мы верим в себя. После не самого удачного начала турнира мы хорошо сыграли с Шотландией и вышли из группы. На трибунах будут болельщики. Будет отличный матч.

Это палка о двух концах. Когда ты не фаворит, ты более раскован, но твой соперник теоретически сильнее тебя.

Я оптимист и не сомневаюсь в нашем уровне, мы показывали его бессчетное количество раз. Испанцы любят владеть мячом, и мы тоже. Будет интересно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Хорватия и Испания проведут встречу 28 июня в столице Дании, Копенгагене.