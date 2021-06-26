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    Баришич: Испания — это высший класс, но мы верим в себя

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    Защитник сборной Хорватии Борна Баришич высказал мнение о предстоящем матче с Испанией в 1/8 финала Евро-2020.

    Борна Баришич
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    Борна Баришич

    «Испания — это высший класс, что тут еще скажешь. Они здорово играют в пас, у них отличные игроки. Будет тяжело с ними играть, придется потратить много сил.

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    Но мы верим в себя. После не самого удачного начала турнира мы хорошо сыграли с Шотландией и вышли из группы. На трибунах будут болельщики. Будет отличный матч.

    Это палка о двух концах. Когда ты не фаворит, ты более раскован, но твой соперник теоретически сильнее тебя.

    Я оптимист и не сомневаюсь в нашем уровне, мы показывали его бессчетное количество раз. Испанцы любят владеть мячом, и мы тоже. Будет интересно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Хорватия и Испания проведут встречу 28 июня в столице Дании, Копенгагене.

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