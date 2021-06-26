Баришич: Испания — это высший класс, но мы верим в себя

Борна Баришич Фото: globallookpress.com
«Испания — это высший класс, что тут еще скажешь. Они здорово играют в пас, у них отличные игроки. Будет тяжело с ними играть, придется потратить много сил.
Но мы верим в себя. После не самого удачного начала турнира мы хорошо сыграли с Шотландией и вышли из группы. На трибунах будут болельщики. Будет отличный матч.
Это палка о двух концах. Когда ты не фаворит, ты более раскован, но твой соперник теоретически сильнее тебя.
Я оптимист и не сомневаюсь в нашем уровне, мы показывали его бессчетное количество раз. Испанцы любят владеть мячом, и мы тоже. Будет интересно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Хорватия и Испания проведут встречу 28 июня в столице Дании, Копенгагене.