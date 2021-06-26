Алдервейрелд планирует остановить Роналду командными действиями

Тоби Алдервейрелд Фото: globallookpress.com
«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной.
Я знаю, что СМИ все внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на топ-уровне. Нельзя недооценивать Бернарду Силву — невероятный игрок.
У них есть много игроков, способных создать гол из ничего. Конечно же, мы не недооцениваем их», — цитирует Алдервейрелда официальный сайт УЕФА.
Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.