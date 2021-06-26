Алдервейрелд планирует остановить Роналду командными действиями

Защитник сборной Бельгииподелился мнением о предстоящем матче с Португалией в 1/8 финала Евро-2020.

«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной.

Я знаю, что СМИ все внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на топ-уровне. Нельзя недооценивать Бернарду Силву — невероятный игрок.

У них есть много игроков, способных создать гол из ничего. Конечно же, мы не недооцениваем их», — цитирует Алдервейрелда официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.