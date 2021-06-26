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    Алдервейрелд планирует остановить Роналду командными действиями

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    Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о предстоящем матче с Португалией в 1/8 финала Евро-2020.

    Тоби Алдервейрелд
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    Тоби Алдервейрелд

    «Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной.

    Я знаю, что СМИ все внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на топ-уровне. Нельзя недооценивать Бернарду Силву — невероятный игрок.

    У них есть много игроков, способных создать гол из ничего. Конечно же, мы не недооцениваем их», — цитирует Алдервейрелда официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени.

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