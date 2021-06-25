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    Кудряшов: На Евро сборная России оказалась не готова ментально

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    Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал неудачное выступление команды на Евро-2020.

    Федор Кудряшов
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    Федор Кудряшов

    Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф турнира.

    «Ох, тяжелый вопрос. Тут не может быть объективного ответа, тут может каждый высказывать только свое мнение. Потому что невозможно найти одну единственную причину. Я думаю, что самое главное — то, что именно футболисты, мы, игроки, не смогли показать свой максимум.

    Физически, тактически мы были хорошо готовы. Но ментально — нет. Каждый по отдельности не смог показать свой максимум. А если каждый отдельно взятый не смог, то как команда в целом может показать свой максимум?

    Я не принимал участия в первых двух играх, но был в команде и следил со стороны за играми. Нас обыграла Бельгия в первой игре 3:0. Через пару лет кто-нибудь, кто игру не смотрел, откроет статистику и скажет — да у них там судя по счету вообще вариантов не было. А они были. Мы сами себе привезли голы. Также и в третьей игре. А на этом уровне подобное не прощают.

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    • У нас не было инстинкта убийцы. В психологии убийцы, у хищников, если у них есть возможность, они убивают свою жертву. В футболе так же. Либо "убиваешь" ты, либо "убивают" тебя. Это я уже больше говорю о заключительной игре.

    Я повторю, это мое личное мнение: в матче с Данией мы до гола должны были забивать, и тогда игра, я уверен, сложилась бы по-другому. Но мы сейчас можем только говорить "бы", "если бы… Все, что произошло, то уже произошло.

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    • На чемпионате мира было больше игроков в команде, у которых были настоящие лидерские качества. Их было 6-7 человек. И не только те, которые были на поле, но которые были на скамейке запасных. Это, наверное, самое главное отличие той команды от этой команды", — приводит слова Кудряшова "Комсомольская правда".

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