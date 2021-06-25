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    Газзаев хотел бы видеть подвижную сборную России с сильным характером

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре некоторых футболистов сборной России на Евро-2020.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Я ждал большего от Миранчука и Головина, выступающих в Италии и Франции. Если кому-то и не предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался и всего себя отдавал на поле в каждом матче. Про остальных и сказать особо нечего…

    Дзюба в сборной? Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча "Тамбову", это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне.

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    Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

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