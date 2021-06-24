Лёв: Сборная Венгрии на своей половине поля отрабатывала вдесятером

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал ничью с Венгрией (2:2), выведшую его команду в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы продемонстрировали характер, но в то же время допускали ошибки. Было приятно смотреть на то, как мы отчаянно боролись до тех пор, пока не сравняли счет.

Это был нервный матч. Мы знали, что Венгрия будет бороться из всех сил. Я счастлив, что мы вышли из группы.

Все 'малые' команды вкладывают запредельные усилия и хорошо защищаются. Сборная Венгрии на своей половине поля отрабатывала вдесятером, и терять ей было нечего.

Здорово, что мы прошли дальше из этой сложной группы. Впереди нас ждет матч со сборной Англии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.