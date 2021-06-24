Вратарь сборной Хорватии: Нам нужно будет держать марку в матче с Испанией

Вратарь сборной Хорватиивысказал мнение о сборной Испании, с которой его команда сыграет в 1/8 финала Евро-2020.

Матч пройдет 28 июня в Копенгагене.

«У Испании отличная команда, в которой много хороших молодых игроков. Они оказывают на соперника давление и в первых двух матчах создали много голевых моментов.

Пусть и не реализовывали их, зато все наверстали в своем последнем матче. Нам нужно будет держать марку.

Атмосфера у нас в команде была отличной и до игры с шотландцами, но эта победа взбодрила нас. Все говорили о том, что нам нужно просто разок выиграть.

Это произошло, и теперь верю, что будем играть сильнее. Будет нелегко, но и нас тоже явно не хотели видеть своим соперником.

Когда сборная Польши сравняла счет в матче с национальной командой Швеции — 2:2, испанские болельщики на стадионе восприняли известие об этом с энтузиазмом.

Но, в любом случае, раз уж мы хотим стать лучшими, то и побеждать должны всех сильнейших», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.