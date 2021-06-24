Эквадор — Перу. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.06.2021)

В 00:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Эквадор»: Hernan Ismael Galindez, Piero Hincapie, Роберт Арболеда, Первис Эступинан, Angelo Preciado, Damian Diaz, Эдуар Пресиадо, Джегсон Мендес, Алан Франко, Moises Caicedo, Leonardo Campana.

«Перу»: Педро Гальесе, Альдо Корсо, Мигель Трауко, Christian Ramos, Александр Калленс, Серхио Пенья, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Джанлука Лападула.

Предыдущий матч соперников: «Эквадор» — «Перу» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эквадор» — «Перу». Коэффициент ставки — 1.80.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Эквадор» и «Перу» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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