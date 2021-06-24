Чалов о провале сборной России на Евро: Результат закономерен

Нападающий ЦСКАпрокомментировал неудачное выступление сборнойна чемпионате Европы.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

«Конечно, обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире… Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.

За кого теперь буду болеть на Евро? Честно говоря, у меня нет фаворитов. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса (хорватского полузащитника ЦСКА Николу Влашича — Прим. LiveSport.Ru) можно поболеть. Так я и сделаю», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.