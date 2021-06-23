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    Сафин о словах жены Федуна про Аленичева: Это запредельные вещи

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    Экс-первая ракетка мира Марат Сафин признался, что его шокировали слова Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, о бывшем тренере команды Дмитрии Аленичеве.

    Марат Сафин
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    Марат Сафин

    «Меня немного поразили умозаключения уважаемой Заремы Салиховой, которая так нелестно выражается о великом спортсмене Аленичеве.

    Это один из лучших футболистов нашей истории — победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы. Самый титулованный футболист России, один из величайших за все время.

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    • А девушка делает маникюр в какой-то комнате и оскорбляет легенду, унижает. Ну это как вообще? Совесть есть? Почему все молчат об этом? Почему так происходит? Почему никто не говорит-то об этом? Дожили. И смешно, и грустно.

    Она сама сказала, что все ветераны говорили про необходимость в спартаковце на должности тренера. Получается, она всех послала к чертовой матери и начинает рассказывать о прическе Аленичева. Что это происходит у нас, а? Это все равно что девочка с улицы унизила профессора. Это как? Уму непостижимо.

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    • Нельзя переходить на личности. Как-никак взрослые, уважаемые люди. Давайте уважать людей. Аленичев — заслуженный футболист. Заработал все сам, ему никто ничего не подарил, он все заработал кровью и потом.

    А когда девушка, занимавшая руководящую должность в клубе, никогда не занимавшаяся спортом (максимум на уроке физкультуры) так заявляет — это какие-то запредельные вещи.

    Она просто либо гражданская, либо настоящая жена владельца клуба — к спорту имеет такое же отношение, как я к нефтяной отрасли. Никогда я такого не видел, честно говоря. Это тоже звоночек серьезный для спортивного сообщества, что что-то идет не так», — приводит слова Сафина Sport24.

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