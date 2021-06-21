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    Зарема Салихова: Газизов мне с августа говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации

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    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов пытался дискредитировать экс-главного тренера команды Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Леонидом говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации.

    Просто он один раз услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернёров сказала, что мне самое главное, чтобы был не гей. Он понял — ага, вот как можно избавиться!

    Я была в шоке. Говорю: "Леонид, что мы будем делать?" Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско — не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один.

    Спросила его, так ли это. Он ответил: "Вы что?!" Газизов говорил: "У него нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает". Мы же не знали, что он такой балабол. Он мастер плести интриги.

    Тедеско сказал: "Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю". Спросила его про глаза, он сказал: "Много компьютера, у меня сухость". Я сказала, чтобы шёл к врачам», — сказала Салихова в интервью Ксении Собчак.

    Интервью с Заремой Салиховой
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