Зарема Салихова: Газизов мне с августа говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации

, жена владельца «Спартака», рассказала, как бывший генеральный директор клубапытался дискредитировать экс-главного тренера команды

«Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико как европеец об этом вообще никогда не скажет. Газизов с августа мне с Леонидом говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации.

Просто он один раз услышал, как я в разговоре с агентством по подбору гувернёров сказала, что мне самое главное, чтобы был не гей. Он понял — ага, вот как можно избавиться!

Я была в шоке. Говорю: "Леонид, что мы будем делать?" Я тогда с Доменико ни разу не разговаривала один на один. Я же верила Газизову. Но Тедеско — не гей! Когда мы вернулись в Россию, предложила Тедеско поговорить один на один.

Спросила его, так ли это. Он ответил: "Вы что?!" Газизов говорил: "У него нет фотографий семьи. И почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает". Мы же не знали, что он такой балабол. Он мастер плести интриги.

Тедеско сказал: "Нет, конечно, вот моя жена, вот дочка. Просто я их оберегаю". Спросила его про глаза, он сказал: "Много компьютера, у меня сухость". Я сказала, чтобы шёл к врачам», — сказала Салихова в интервью Ксении Собчак.