Дешам: Задача сборной Франции — добиться как можно более хорошего результата

Главный тренер сборной Франциивысказал мнение о предстоящем матче с Португалией в рамках третьего тура Евро-2020.

«Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями.

То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача — добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Прогноз на матч Португалия — Франция

Встреча этих команд пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 мск.