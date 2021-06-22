Смородская считает половину состава сборной России «детьми лимита»

Бывший президент «Локомотива»раскритиковала лимит на легионеров в РПЛ после вылета сборной России с Евро-2020.

«Ужасные впечатления! Ничего хорошего не увидела. Очень расстроена тем, как выглядит наша сборная. Это итог многолетней работы.

Провал по всем направлениям: молодежный футбол, ужесточение лимита. В итоге никакой конкуренции внутри чемпионата нет. Откуда появятся хорошие игроки? Мы об этом говорили еще в 2014 году.

Чтобы появились новые Аршавин и Павлюченко, нужна сильная РПЛ. Эти ребята выросли, когда никаких ограничений на иностранцев не было. А сейчас что за чемпионат? На него больно смотреть!

Посмотрите, кто у нас выступал в 2014 году. Буссуфа, Диарра, Роберто Карлос — все звезды мирового футбола. Чтобы отобрать у них мяч, надо было постараться. Я уж не говорю о Халке и Витселе. А кто сейчас есть в РПЛ? Один позор!

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Вешать все на Черчесова тоже не совсем правильно. Он работает с теми, кто у него есть.

Эти люди выросли в условиях полного отсутствия конкуренции. Им сделали тепличные условия. Все думают, что с такими условиями вырастут настоящие дикие кабаны, — не получилось.

Половина игроков — дети лимита. У Головина шесть ударов в молоко за три матча. Он из выгодных позиций бьет в космос — даже камера не берет. Что это такое? Перемены нужны на всех уровнях. Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь. У нас никто не вырос за время ужесточения лимита», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».