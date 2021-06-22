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    Два игрока сборной Англии изолированы на неделю из-за подозрений на коронавирус

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    Футболисты сборной Англии Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл изолированы до 28 июня и пропустят матч с Чехией в третьем туре группового этапа Евро-2020.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    Как сообщает пресс-служба английской команды, оба игрока тесно контактировали с полузащитником сборной Шотландии Билли Гилмором, который в прошлую пятницу сдал положительный тест на коронавирус.

    Остальные члены сборной Англии сегодня прошли тест на коронавирус, все результаты были отрицательными.

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