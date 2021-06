Два игрока сборной Англии изолированы на неделю из-за подозрений на коронавирус

Футболисты сборной Англииизолированы до 28 июня и пропустят матч с Чехией в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Как сообщает пресс-служба английской команды, оба игрока тесно контактировали с полузащитником сборной Шотландии Билли Гилмором, который в прошлую пятницу сдал положительный тест на коронавирус.

We can confirm that @BenChilwell and @masonmount_10 must isolate up to and including Monday 28 June. This decision has been taken in consultation with Public Health England.