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    Черданцев: Наши игроки не поедут в Европу, если им тут предлагают зарплаты в 2-3 раза выше

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    Комментатор Георгий Черданцев после вылета национальной сборной с Евро-2020 высказался о зарплатах российских футболистов .

    Россия — Дания
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    «У Дании в составе сплошь игроки крепких европейских клубов. Поэтому результат никого не удивил.

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    Если в еврокубках мы в последнее время постоянно проигрываем, то почему на уровне сборной что-то должно было поменяться?

    Двадцать лет назад Павел Садырин говорил, что по сравнению с датчанами "мы любители с голой задницей".

    С тех пор задницы наших игроков стали совсем не голыми, учитывая цифры их контрактов. Многим игрокам сборной Дании такие зарплаты и не снились.

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    • Говорят, что наши игроки должны уезжать в Европу и повышать мастерство, но как они будут это делать, если тут им предлагают зарплаты в два-три раза выше тех, что согласно их уровню могут дать европейские команды?

    Если в России будут созданы адекватные условия относительно контрактов, игрокам будет смысл выбирать: играть дома или уезжать на такие же деньги, но с возможностью перспективы.

    Тогда российскому игроку будет выгоднее ехать в средний испанский клуб, чем сидеть на скамейке в РПЛ.

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    Как добиться этого? Тут уже надо решать РФС и руководству клубов премьер-лиги. При нынешнем лимите, который нужно срочно отменять, у наших игроков и так все шоколаде», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

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