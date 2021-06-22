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    Аршавин: Сборная России слабо играла в атаке

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Дании
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин после крупного поражения от Дании (1:4) поделился мнением о проблемах национальной команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Требуются некоторые позиции для омоложения. Посмотрите, у нас там Жирков травмируется, мы видим, что Кудряшов со скоростями не справляется с этими.

    Естественно, свежесть нужна. Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего. Нам хочется, чтобы сборная что-то яркое показывала в атаке.

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    • Мы тоже проигрывали 1:4, но яркость и какие-то запоминающиеся эпизоды были. А что мы увидели в этом матче — длинные передачи на Дзюбу, защитники соперника справлялись.

    Датчане просто быстрее наших. Да даже Дзюбу взять. У нас в чемпионате он все выигрывает, всех отодвигает, то там три таких шкафа приехали и уже не отодвинуть чисто физически. Ни Головин, ни Миранчук, ни Дзюба — впереди мы слабо играли на этом турнире», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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