«Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Динамо» попросили Собянина допускать на матчи привитых сверх квоты

Московские клубы обратились к мэру городаи руководству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой допускать на стадионы сверх установленной квоты болельщиков, прошедших вакцинацию от коронавируса, а также имеющих справки о наличии антител.

«Четыре столичных клуба РПЛ — "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" — выступили с совместным обращением к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложениями, которые, с одной стороны, будут стимулировать вакцинацию граждан и позволят, таким образом, поддержать борьбу с распространением коронавирусной инфекции. С другой стороны — минимизируют экономические потери команд и стабилизируют их финансовое положение в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве.

Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны (при общей вместимости стадионов не более 50 процентов) сверх установленной квоты тех болельщиков, которые прошли вакцинацию, а также зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G.

Помимо этого, инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей, и также готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.

По мнению руководителей московских клубов, эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания», — говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте «Локомотива».