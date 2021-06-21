Колумбия — Перу: счет матча 1:2, обзор голов

Сборнаяв матче третьего тура Кубка Америки обыграласо счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте полузащитником Перу Серхио Пеньей. В начале второго тайма нападающий сборной Колумбии Мигель Борха реализовал пенальти и восстановил паритет.

Однако спустя 11 минут колумбийский защитник Йерри Мина поразил собственные ворота и, тем самым, по итогу принес Перу победу в этом матче.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос попал в стартовый состав сборной Колумбии и провел весь матч на поле.

Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B Колумбия — Перу 1:2 Голы: 0:1 Серхио Пенья (17'), 1:1 Miguel Borja (пенальти) (53'), 1:2 Йерри Мина (автогол) (64') Колумбия: Давид Оспина, Джон Медина (Альфредо Морелос, 81'), Вильям Тесильо, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Эдвин Кардона (Имми Чара, 70'), Хуан Куадрадо, Sebastian Perez (Густаво Куэльяр, 60'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 61'), Miguel Borja Перу: Педро Гальесе, Альдо Корсо, Christian Ramos, Marcos Lopez, Александр Калленс, Серхио Пенья (Wilder Cartagena, 83'), Кристиан Куэва (Raziel Garcia, 90'), Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Джанлука Лападула (Santiago Ormeno, 83') Предупреждения: Miguel Borja (29'), Андре Каррильо (43'), Педро Гальесе (51')

Перуанцы набрали три очка после двух туров и занимают третье место в группе В. Колумбийцы с четырьмя очками после трех туров остаются на второй позиции.