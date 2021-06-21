Орлов: У Головина другой футбольный интеллект, партнеры по сборной не понимают его

Известный комментаторрассказал, почему один из лидеров сборной Россиине очень ярко провел первые матчи на Евро-2020.

«Дело в том, что Головин просто не сыгран с этими ребятами. Они его не понимают. У Головина другой футбольный интеллект. Александр же все время ищет какие-то варианты, а адресатов не находит. Так бывает. Мне кажется, в сборной Англии примерно такая же ситуация сейчас. У них тоже нет сыгранности.

Конечно, Черчесов был бы рад видеть у себя в составе трех-четырех человек из одного клуба, которые находятся примерно на одном уровне понимания игры. Но... В этом компоненте Головин, конечно, превосходит остальных.

Разве он умышленно передерживает мяч, тянет одеяло на себя? Нет. Нельзя его порицать. Так получается. А что делают его партнеры? Знаете, что бросается в глаза? Мы мало играем без мяча, мало открываемся. Это свидетельствует о физических возможностях футболистов. Кто у нас в основном бегает — Головин, Кузяев... А остальные?

Сравнение Головина с Миранчуком? Они все-таки разные. Миранчук индивидуально, безусловно, силен, но тоже не находит взаимодействия с партнерами. Головин в этом плане больше открывается и больше двигается.

Он просто не может понять: кому, куда и когда отдавать пасы. И в этом плане уже хорошо, что он хотя бы мяч может придержать. Если не Головин, тогда у нас вообще мяч не будет держаться! Остальные полузащитники делают одно-два касания, и сразу же следует потеря. Или начинаются эти пресловутые пасы назад. Но надо же держать мяч в центре поля, открываться, предлагать себя.

Вот и выходит, что Головин получает мяч, держит его, сохраняет и не знает, кому отдать. Где адресаты? У Модрича похожая ситуация. Он отдает пас, открывается, а партнеры выключаются. Миранчук, кстати, тоже расстается с мячом и не открывается... Почему так?

Считаю, по сравнению с чемпионатом мира-2018 Головин прибавил во всех компонентах. Но, к сожалению, в сборной не нашлось замены ни Акинфееву, ни Игнашевичу. Вот эти потери пока кажутся невосполнимыми», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В третьем туре Евро-2020 сборная России сыграет с командой Дании. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

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