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    Матвиенко надеется на выход в плей-офф с третьего места

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Украины Футбол Украины Сборная Австрии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал результат матча со сборной Австрии на Евро-2020 (0:1).

    Сборная Украины
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    Сборная Украины

    «Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели.

    Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше.

    Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол. Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места», — цитирует футболиста Tribuna.com.

    Сборная Украины заняла третье место и теперь ждет окончания всех матчей групповой стадии. После этого станет известно, выйдет ли команда Андрея Шевченко в плей-офф.

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