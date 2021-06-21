Матвиенко надеется на выход в плей-офф с третьего места

Защитник сборной Украиныпрокомментировал результат матча со сборной Австрии на Евро-2020 (0:1).

«Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели.

Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше.

Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол. Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места», — цитирует футболиста Tribuna.com.

Сборная Украины заняла третье место и теперь ждет окончания всех матчей групповой стадии. После этого станет известно, выйдет ли команда Андрея Шевченко в плей-офф.