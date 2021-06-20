Защитник сборной Дании: Мы выйдем и победим Россию

Защитник сборной Даниивысказался по поводу предстоящего матча св третьем туре группового этапа Евро-2020.

«У нас по-прежнему большие амбиции, и мы выйдем и победим Россию.

Надеюсь, Бельгия внесет свой вклад, и турнир для нас не закончится.

Я думаю, что наше выступление против Бельгии подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим», — приводит слова Вестергора официальный сайт УЕФА.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 19:00 мск.