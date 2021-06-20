Тренер сборной Уэльса: Да, это поражение, но нашей целью был выход из группы

Главный тренер сборной Уэльсапрокомментировал поражение от Италии (0:1), выведшее валлийцев в плей-офф Евро-2020.

Сборная Уэльса заняла второе место в группе А, опередив Швейцарию по разнице забитых и пропущенных.

«Нам не хотелось раскрываться и играть на встречных курсах, пропустив из-за этого два-три мяча.

В перерыве рассчитывали на атакующее трио, но, конечно, когда остались вдесятером, стало тяжело. В защите мы отыграли хорошо.

Да, это поражение, но нашей целью был выход из группы. Мы вошли в первую двойку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В 1/8 финала Уэльс встретится со второй сборной квартета B, где играют Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.