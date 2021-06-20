Тренер сборной Уэльса: Да, это поражение, но нашей целью был выход из группы

Роберт Пейдж Фото: globallookpress.com
Сборная Уэльса заняла второе место в группе А, опередив Швейцарию по разнице забитых и пропущенных.
«Нам не хотелось раскрываться и играть на встречных курсах, пропустив из-за этого два-три мяча.
В перерыве рассчитывали на атакующее трио, но, конечно, когда остались вдесятером, стало тяжело. В защите мы отыграли хорошо.
Да, это поражение, но нашей целью был выход из группы. Мы вошли в первую двойку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
В 1/8 финала Уэльс встретится со второй сборной квартета B, где играют Бельгия, Россия, Финляндия и Дания.