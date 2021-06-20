Альба: Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф

Жорди Альба Фото: globallookpress.com
«Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут. Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче.
Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.
Мы отдали все силы, но Польша — крепкий соперник. Нам надо продолжать верить. Если мы выиграем следующий матч, мы выйдем из группы.
Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.