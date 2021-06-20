Альба: Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф

Защитник сборной Испаниивысказал мнение о ничьей с Польшей (1:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут. Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче.

Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.

Мы отдали все силы, но Польша — крепкий соперник. Нам надо продолжать верить. Если мы выиграем следующий матч, мы выйдем из группы.

Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.