Тренер сборной Польши: Скорее всего, в матче с Испанией мы будем редко контролировать мяч

Главный тренер сборной Польшипрокомментировал предстоящий матч с Испанией во 2-м туре Евро-2020.

В первом матче польская команда уступила Словакии (1:2), а опорник Гжегож Крыховяк получил красную карточку.

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«Оптимизма мне придает сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое.

Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем нечасто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет.

Наша задача будем в том, чтобы мешать ей в этом, насколько возможно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.