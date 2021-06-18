Тренер сборной Польши: Скорее всего, в матче с Испанией мы будем редко контролировать мяч

Паулу Соуза Фото: globallookpress.com
В первом матче польская команда уступила Словакии (1:2), а опорник Гжегож Крыховяк получил красную карточку.
«Оптимизма мне придает сила моих футболистов и их уверенность, что нам все по силам. Мы в тяжелом положении, но иногда именно в таких ситуациях рождается что-то новое.
Мы будем играть против превосходной команды. Скорее всего, мы будем нечасто контролировать мяч. Испания доминирует в этом более десяти лет.
Наша задача будем в том, чтобы мешать ей в этом, насколько возможно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.