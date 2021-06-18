Тренер Чехии: Удивлен тем, как Хорватия давала нам играть в первом тайме

Главный тренер сборной Чехиивысказал мнение о ничьей с Хорватией (1:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Должен отметить, что был удивлен тем, насколько много мы владели мячом в первом тайме.

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Соперник не прессинговал у нашей штрафной и давал нам играть. У нас возникло несколько полумоментов, и мы забили с пенальти.

Раздосадован пропущенным мячом, потому что он стал следствием потери концентрации внимания: мы позволили сборной Хорватии быстро разыграть штрафной и оказались не готовы реагировать на дальнейшее развитие событий. Такое случается уже не в первый раз — сожалею об этом.

Во втором тайме атаки сборной Хорватии стали опаснее, так что я рад тому, что мы набрали очко в матче с таким сильным соперником.

Патрик Шик — №1 в списке наших штатных пенальтистов. Он в отличной форме. Жаль было бы, если б он не смог пробить, но чувствовал себя нормально и реализовал 11-метровый.

Хоть мы и говорим, что игрок, на котором сфолили, не должен подходить к точке, но в каждом правиле есть свои исключения», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Хорватия набрала первое очко на чемпионате Европы и занимает 3-е место. Чехия с 4 очками лидирует в группе.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.