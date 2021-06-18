Семин: Если Россия будет играть против Дании, как с Финляндией, этого не хватит — надо лучше

Бывший главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями от матча между сборными России и Дании на Евро-2020.

«Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны.

Дания — очень серьезный соперник, к тому же они будут очень злыми. У них нет очков, а они хотят бороться за Кубок Европы. Сборная Дании — команда очень хорошего уровня, там игроки топ-клубов.

Очень сложный матч для нашей сборной, но легких не бывает.

Наверное, какие-то эпизоды в игре с Финляндией были неплохими. Приблизительный состав, думаю, сохранится. Но если играть так же, то с Данией этого не хватит. Надо лучше», — приводит слова Семина «Чемпионат».

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Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск..VrezNews1 /football/2021/06/17/euro-2020-group-b/