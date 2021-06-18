Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 10:23
    • УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт
  • 06:47
    • Гол Неймара помог Бразилии разгромить Перу на Кубке Америки
  • 07:33
    • Эриксен успешно перенес операцию на сердце
  • 23:54
    • Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла из группы Евро-2020
  • 20:54
    • Гол и ассист Де Брейне принесли Бельгии победу над Данией
    Все новости спорта

    Радимов: Смотришь матч сборной России и думаешь — скорей бы он закончился

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры национальной команды в первых матчах Евро-2020.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    «Наше поражение в Копенгагене может привести к необратимым последствиям. Надеюсь, что решающий матч в группе мы в первую очередь сыграем надежно в обороне и с точки зрения результата все будет хорошо.

    Можем ли мы играть на этом Евро лучше в принципе? Знаете, глядя на нашу сборную во время ЧМ-2018, хотелось, чтобы они играли, играли, играли еще.

    А сейчас смотришь матч и думаешь — скорей бы он закончился. С Бельгией по понятным причинам — при 0:3 хватит уже. А с финнами боялся — не дай бог какой-нибудь "дурачок" в наши ворота залетит.

  • Уткин: Я не представляю, каким образом наши могут не проиграть Дании
  • Читайте по теме

    • Понятно, что я не Ольга Бузова и не умею петь как она, быть таким актером как она (разумеется, говорю об этом с улыбкой), но хочется пожелать нашей сборной, чтобы ее игры снова хотелось бы смотреть», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.64
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.66
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры