Радимов: Смотришь матч сборной России и думаешь — скорей бы он закончился

Бывший футболист сборной Россииподелился впечатлениями от игры национальной команды в первых матчах Евро-2020.

«Наше поражение в Копенгагене может привести к необратимым последствиям. Надеюсь, что решающий матч в группе мы в первую очередь сыграем надежно в обороне и с точки зрения результата все будет хорошо.

Можем ли мы играть на этом Евро лучше в принципе? Знаете, глядя на нашу сборную во время ЧМ-2018, хотелось, чтобы они играли, играли, играли еще.

А сейчас смотришь матч и думаешь — скорей бы он закончился. С Бельгией по понятным причинам — при 0:3 хватит уже. А с финнами боялся — не дай бог какой-нибудь "дурачок" в наши ворота залетит.

Понятно, что я не Ольга Бузова и не умею петь как она, быть таким актером как она (разумеется, говорю об этом с улыбкой), но хочется пожелать нашей сборной, чтобы ее игры снова хотелось бы смотреть», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.