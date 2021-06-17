Уткин: Я не представляю, каким образом наши могут не проиграть Дании

Блогерподелился мнением о шансах сборной России в матче с Данией на Евро-2020.

Датчане 17 июня проиграли Бельгии (1:2) и потерпели второе поражение в двух матчах на турнире.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании.

Они очень мобильны, они высоко обороняются, форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету.

При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны.

Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21-го в Копенгагене. Стану на это уповать», — написал Уткин в телеграм-канале.