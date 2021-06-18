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    «Тоттенхэм» прекратил переговоры с Гаттузо

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    Руководство «Тоттенхэма» отказалось от идеи назначить главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

    Дженнаро Гаттузо
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    Дженнаро Гаттузо

    Накануне сообщалось, что стороны согласовали условия контракта, но в последний момент в лондонском клубе приняли решение не приглашать итальянца.

    По информации The Athletic, причиной такого решения стала реакция болельщиков «Тоттенхэма», которые очень негативно восприняли новость о возможном назначении Гаттузо.

    Ранее «Тоттенхэм» не смог договориться с Хансом-Дитером Фликом, Маурисио Почеттино и Антонио Конте. Кроме того, неоднократно сообщалось о переговорах с португальским специалистом Паулу Фонсекой.

    Напомним, в апреле «Тоттенхэм» расстался с Жозе Моуринью. Сезон команда завершала под руководством 29-летнего Райана Мэйсона.

    Ранее на этой неделе Гаттузо покинул «Фиорентину», которую возглавил меньше месяца назад.

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