«Тоттенхэм» прекратил переговоры с Гаттузо

Руководствоотказалось от идеи назначить главным тренером команды

Накануне сообщалось, что стороны согласовали условия контракта, но в последний момент в лондонском клубе приняли решение не приглашать итальянца.

По информации The Athletic, причиной такого решения стала реакция болельщиков «Тоттенхэма», которые очень негативно восприняли новость о возможном назначении Гаттузо.

Ранее «Тоттенхэм» не смог договориться с Хансом-Дитером Фликом, Маурисио Почеттино и Антонио Конте. Кроме того, неоднократно сообщалось о переговорах с португальским специалистом Паулу Фонсекой.

Напомним, в апреле «Тоттенхэм» расстался с Жозе Моуринью. Сезон команда завершала под руководством 29-летнего Райана Мэйсона.

Ранее на этой неделе Гаттузо покинул «Фиорентину», которую возглавил меньше месяца назад.