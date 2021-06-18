Фернандеш: Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия

Полузащитник сборной Португалиирассказал, чего ждет от матча 2-го тура Евро-2020 с Германией.

«Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия. Мы представляем свою страну и не думаем ни о чем другом. Об этом и о том, чтобы победить.

Криштиану Роналду, как и всегда, имеет большое влияние на команду. Но в то же время он — один из всех остальных, и каждый хочет показать свой максимум.

Главный игрок команды — это мы все вместе. "Мы" — это важнее, что у нас есть. В команде есть много "я", но самое главное — это "мы".

Полагаю, обе команды будут играть на победу. Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы.

Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника.

Хочу стать футболистом с наибольшим количеством проведенных матчей по итогам сезона. А это значит, что нам следует пройти весь турнирный путь здесь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом туре Португалия разгромила сборную Венгрии (3:0), а команда Германии уступила Франции (0:1).