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    Фернандеш: Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия

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    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал, чего ждет от матча 2-го тура Евро-2020 с Германией.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия. Мы представляем свою страну и не думаем ни о чем другом. Об этом и о том, чтобы победить.

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    • Криштиану Роналду, как и всегда, имеет большое влияние на команду. Но в то же время он — один из всех остальных, и каждый хочет показать свой максимум.

    Главный игрок команды — это мы все вместе. "Мы" — это важнее, что у нас есть. В команде есть много "я", но самое главное — это "мы".

    Полагаю, обе команды будут играть на победу. Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы.

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    • Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника.

    Хочу стать футболистом с наибольшим количеством проведенных матчей по итогам сезона. А это значит, что нам следует пройти весь турнирный путь здесь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В первом туре Португалия разгромила сборную Венгрии (3:0), а команда Германии уступила Франции (0:1).

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