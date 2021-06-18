Фернандеш: Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия

«Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия. Мы представляем свою страну и не думаем ни о чем другом. Об этом и о том, чтобы победить.
Криштиану Роналду, как и всегда, имеет большое влияние на команду. Но в то же время он — один из всех остальных, и каждый хочет показать свой максимум.
Главный игрок команды — это мы все вместе. "Мы" — это важнее, что у нас есть. В команде есть много "я", но самое главное — это "мы".
Полагаю, обе команды будут играть на победу. Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы.
Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника.
Хочу стать футболистом с наибольшим количеством проведенных матчей по итогам сезона. А это значит, что нам следует пройти весь турнирный путь здесь», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
В первом туре Португалия разгромила сборную Венгрии (3:0), а команда Германии уступила Франции (0:1).