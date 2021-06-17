Скаут из Нидерландов: В Европе поведение Черчесова не стали бы долго терпеть

Тренер, скаут и селекционер Павел Кучеров, более 20 лет работающий в Нидерландах, объяснил, почему российские специалисты не востребованы в Европе.

«Есть ощущение, что РПЛ сильно отстает в идейности? А как можем не отставать, когда у нас все сводится к игре в обороне? Хотя мы гордо говорим, что у нас тактическая лига и еще какую-то ерунду. Какая тактическая лига, когда 8-9 человек в защите?

Развиваться ты можешь, только когда двигаешься вперед — в сторону чужих ворот, думаешь, как прессинговать, как сделать так, чтобы все 10 футболистов были задействованы в отборе мяча.

Посмотрите на третий гол Бельгии, Джикия завис слева, два полузащитника стояли не при делах, пошла передача вразрез, а Дивеев, видимо, увидел ее только после того, как ему Лукаку крикнул: "Давай за мной, побежали". Вот, пожалуйста, пример.

Плюс уехать в Европу, когда ты уже сформировавшийся специалист, это очень тяжело. Думаю, немногие готовы измениться. Возможно, будет проще попробовать себя в итальянском футболе, он более закрытый тактически. Но самая главная проблема — психология.

Ты по-другому должен общаться с футболистами. Здесь совершенно иные отношения игрок-тренер. Сможет ли сформировавшийся человек измениться — вопрос.

Плюс общение с прессой. Читаю иногда, как Черчесов может позволить себе отвечать на вопросы, ну, в Европе такое долго терпеть не будут. Журналисты просто уберут тебя и все.

Календарь и таблица Евро-2020

Вообще, надо сказать, что время самородков и уличного футбола давно прошли. Сейчас другая жизнь, другое время. Чтобы играть в футбол на топовом уровне, нужна система, структура, хорошие тренерские и менеджерские кадры. Лет 30 мы уже потеряли, но все равно это когда-то надо начинать делать», — приводит слова Кучерова «Матч ТВ».