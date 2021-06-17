Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба и Матвей СафоновКаковы шансы сборной России на плей-офф?
  • 09:24
    • Широков назвал идеального тренера для ЦСКА
  • 08:48
    • «Клипперс» повели в серии с «Ютой», «Филадельфия» снова уступила «Атланте»
  • 08:06
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Дзагоевым
  • 23:52
    • Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в 1/8 финала Евро-2020
  • 02:08
    • Календарь АПЛ сезона 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru
    Все новости спорта

    Скаут из Нидерландов: В Европе поведение Черчесова не стали бы долго терпеть

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Тренер, скаут и селекционер Павел Кучеров, более 20 лет работающий в Нидерландах, объяснил, почему российские специалисты не востребованы в Европе.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Есть ощущение, что РПЛ сильно отстает в идейности? А как можем не отставать, когда у нас все сводится к игре в обороне? Хотя мы гордо говорим, что у нас тактическая лига и еще какую-то ерунду. Какая тактическая лига, когда 8-9 человек в защите?

    Развиваться ты можешь, только когда двигаешься вперед — в сторону чужих ворот, думаешь, как прессинговать, как сделать так, чтобы все 10 футболистов были задействованы в отборе мяча.

    Посмотрите на третий гол Бельгии, Джикия завис слева, два полузащитника стояли не при делах, пошла передача вразрез, а Дивеев, видимо, увидел ее только после того, как ему Лукаку крикнул: "Давай за мной, побежали". Вот, пожалуйста, пример.

  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
  • Сборная Бельгии разгромила со счетом 3:0 команду России в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • 13/06/2021

    • Плюс уехать в Европу, когда ты уже сформировавшийся специалист, это очень тяжело. Думаю, немногие готовы измениться. Возможно, будет проще попробовать себя в итальянском футболе, он более закрытый тактически. Но самая главная проблема — психология.

    Ты по-другому должен общаться с футболистами. Здесь совершенно иные отношения игрок-тренер. Сможет ли сформировавшийся человек измениться — вопрос.

    Плюс общение с прессой. Читаю иногда, как Черчесов может позволить себе отвечать на вопросы, ну, в Европе такое долго терпеть не будут. Журналисты просто уберут тебя и все.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Вообще, надо сказать, что время самородков и уличного футбола давно прошли. Сейчас другая жизнь, другое время. Чтобы играть в футбол на топовом уровне, нужна система, структура, хорошие тренерские и менеджерские кадры. Лет 30 мы уже потеряли, но все равно это когда-то надо начинать делать», — приводит слова Кучерова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли шокированная Дания остановить Лукаку?
  • Дания — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Что Украина сделает с обороной Северной Македонии?
  • Украина — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 17 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры