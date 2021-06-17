Тренер Швеции: В матче со Словакией надо показывать свой атакующий футбол

Янне Андерссон Фото: globallookpress.com
В стартовом матче чемпионата Европы шведы разошлись миром с Испанией (0:0), а словаки победили Польшу (2:1).
«Мы умеем и обороняться, и атаковать. Думаю, Словакия не станет так высоко прессинговать, как это делала Испания. То есть мы сможем проявить себя в деле и в других компонентах, не только в обороне.
Мы находимся в хорошем положении после ничьей с Испанией, но теперь надо улучшать ее дальше и добыть завтра положительный результат.
Прежде всего, необходимо начать показывать свой более атакующий футбол», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.