Тренер Швеции: В матче со Словакией надо показывать свой атакующий футбол

Главный тренер сборной Швециирассказал о готовности к матчу со Словакией во 2-м туре Евро-2020.

В стартовом матче чемпионата Европы шведы разошлись миром с Испанией (0:0), а словаки победили Польшу (2:1).

«Мы умеем и обороняться, и атаковать. Думаю, Словакия не станет так высоко прессинговать, как это делала Испания. То есть мы сможем проявить себя в деле и в других компонентах, не только в обороне.

Мы находимся в хорошем положении после ничьей с Испанией, но теперь надо улучшать ее дальше и добыть завтра положительный результат.

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Прежде всего, необходимо начать показывать свой более атакующий футбол», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.