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    Тренер сборной Уэльса: Ошибки допускают все, но Бэйл проявил характер

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    Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче 2-го тура Евро-2020.

    Роберт Пейдж
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    Роберт Пейдж

    Капитан валлийцев Гарет Бейл не реализовал пенальти, но отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.

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    «Меня переполняет чувство гордости. Когда у тебя есть такие классные игроки, как Дэн Джеймс, Арон Рэмзи, Гарет Бейл и Киффер Мур, ты всегда будешь способен доставить сопернику проблемы.

    Гарет показал настоящий характер. Ошибки допускают все, но он справился и стал лучшим игроком матча.

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    • Говорю это без какой бы то ни было доли неуважения к сборной Турции, но у нее отличная от Швейцарии команда, и мы знали, что у нас кое-что есть в запасе.

    Первая игра трудна всегда, нельзя ее проигрывать, так что оказаться в таблице там, где мы сейчас, с четырьмя набранными очками — это здорово.

    С нашей стороны, зрелище не получилось полноценным. Мы могли реализовать больше голевых моментов в первом тайме. Если бы удалось, то все закончилось со счетом 4:0 или 5:0», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице группы А, Турция на последнем месте (0).

    В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.

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