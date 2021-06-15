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    Шоллои: В первой половине игры с Португалией мы действовали беспомощно

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    Нападающий сборной Венгрии Роланд Шоллои прокомментировал крупное поражение от Португалии (0:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

    Роланд Шоллои
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    Роланд Шоллои

    «Мы хотели забить, поэтому во втором тайме заиграли смелее.

    В первой половине игры мы действовали несколько беспомощно, но после перерыва стали уделять больше внимание атаке.

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    • Последние десять минут оказались неудачными, первый гол был в значительной степени обусловлен невезением.

    Мы сделали все что могли. Очень жаль, что мы упустили свои моменты. Сегодня мы доказали, что можем играть хорошо даже без ключевых игроков.

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    Болельщики были великолепны, нам очень повезло, что они нас поддерживают», — сказал игрок в интервью M4 Sport.

    Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.

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