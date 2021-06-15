Шоллои: В первой половине игры с Португалией мы действовали беспомощно

Нападающий сборной Венгриипрокомментировал крупное поражение от Португалии (0:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Мы хотели забить, поэтому во втором тайме заиграли смелее.

В первой половине игры мы действовали несколько беспомощно, но после перерыва стали уделять больше внимание атаке.

Последние десять минут оказались неудачными, первый гол был в значительной степени обусловлен невезением.

Мы сделали все что могли. Очень жаль, что мы упустили свои моменты. Сегодня мы доказали, что можем играть хорошо даже без ключевых игроков.

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Болельщики были великолепны, нам очень повезло, что они нас поддерживают», — сказал игрок в интервью M4 Sport.

Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.