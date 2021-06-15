Нойер: В Мюнхене мы точно не являемся аутсайдерами матча с Францией

Вратарь сборной Германииподелился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата Европы с командой Франции.

Встреча группы F, закрывающая первый тур Евро, пройдет на «Арене Мюнхен» в Германии, начало матча — 22:00 мск.

«Поддержка болельщиков очень важна для нас. Мы хотим взять их с собой в это путешествие, провести для них успешный турнир, и для этого нам нужна поддержка своих трибун.

Для меня будет особенным сыграть матчи группового этапа в Мюнхене. Я очень рад, что мы начнем турнир здесь.

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У Франции топ-нападающие, эти игроки очень важны для их команды. Мы знаем о них, не только о Мбаппе. Мы уважаем их, и я думаю, что они уважают нас.

Мы знаем, что сборная Франции играет в хороший футбол и добивается успеха в последние годы. Это команда великих игроков.

Но мы также хорошая команда, против которой сложно играть. У нас есть смелость. Мы уважаем их, но здесь в Мюнхене мы точно не являемся явными аутсайдерами», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.