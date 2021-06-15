Джикия: После матча с Бельгией получил много сообщений со словами поддержки

Защитник сборной Россииподелился ожиданиями от встречи с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Финны — очень дисциплинированная команда, серьезный соперник. Что касается результата с Данией, все видели, что они организованно, компактно сыграли. Играют терпеливо, ждут свой момент. Еще посмотрим. Стандарты, штрафные — их козырь. Это достаточно серьезный соперник.

Давление — понятное дело. У нас большая страна, у всех есть право выразить свое мнение. После проигрыша Бельгии мне и другим ребятам поступало много сообщений со словами поддержки, что все впереди, "ребята, мы за вас". Хочется говорить о положительных моментах, мы благодарны тем людям, которые поддерживают и верят в нас. Прошел только первый тур из трех.

Что касается стартового состава, я футболист, за него не отвечаю. Миранчук — большой игрок, который становится с каждым днем лучше и лучше. Слежу за его игрой в клубе, в сборной, очень приятно смотреть, как прогрессирует. Он большой молодец», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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