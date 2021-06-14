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    Де Бур: Наша защита не справлялась с Зинченко, поэтому мы пропустили второй гол

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    Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу над командой Украины (3:2) в первом матче чемпионата Европы по футболу.

    Франк де Бур
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    Франк де Бур

    Голландцы забили два мяча после перерыва, но позволили сопернику отыграться. Победный гол был забит на последних минутах.

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    «Мы знали, что сборная Украины — очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты.

    Зинченко поменял позицию по ходу матча: после замены Марлоса он стал играть левого вингера.

    Наша защита не справлялась, поэтому мы пропустили второй гол. Нам нужно учесть это, чтобы не повторить ошибку в следующий раз.

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    • Первый гол можно было предугадать за десять секунд до того, как он был забит. Ярмоленко искал такую возможность.

    Он знаменит своим ударом с левой, и нужно лучше ее прикрывать, а мы этого не сделали. Это прекрасный гол, но совершенно не обязательный.

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    Что касается второго пропущенного гола, двое игроков слишком увлеклись, поэтому не было офсайда. Каждый знает, что у соперника будут свои моменты, но надеется, что не по его вине.

    Именно для этого мы тщательно анализируем все игры — мы надеемся, что больше нам не придется попасть в такую ситуацию. Скажем так: это больше не повторится», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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    • Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

    У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

    В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.

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