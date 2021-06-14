Аршавин о сборной России: В команде Евро-2008 эти футболисты просто не играли бы

Бывший футболист сборной Россиирассказал о важных отличиях нынешней команды от той, которая в 2008 году дошла на чемпионате Европы до полуфинала.

«В более прагматичный футбол играют. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надежность и дисциплину, а у нас — на азарт, хаос, и как пойдет.

С того времени уровень нашего футбола упал? Даже на нынешнюю сборную смотришь — в нашей команде эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.

Календарь и таблица Евро-2020

Ну в 23 попали бы Головин, Фернандес, может быть, Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас: не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Сборная России в первом туре группового этапа Евро проиграла Бельгии со счетом 0:3. Во втором матче соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Финляндии. Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.