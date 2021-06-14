Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голландия — УкраинаЛучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
  • 08:03
    • Эриксен рассказал о своем самочувствии
  • 06:55
    • Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки-2021
  • 09:28
    • Павлюченкова поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA
  • 09:12
    • Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP
  • 23:52
    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Аршавин о сборной России: В команде Евро-2008 эти футболисты просто не играли бы

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о важных отличиях нынешней команды от той, которая в 2008 году дошла на чемпионате Европы до полуфинала.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «В более прагматичный футбол играют. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надежность и дисциплину, а у нас — на азарт, хаос, и как пойдет.

    С того времени уровень нашего футбола упал? Даже на нынешнюю сборную смотришь — в нашей команде эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Ну в 23 попали бы Головин, Фернандес, может быть, Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас: не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

  • Бельгия вряд ли выиграет Евро-2020 из-за обороны
  • Каковы шансы команды на итоговый успех?
  • Сегодня

    • Сборная России в первом туре группового этапа Евро проиграла Бельгии со счетом 0:3. Во втором матче соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Финляндии. Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли шведы «засушить» игру с Испанией?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Помогут ли шотландцам родные стены?
  • Шотландия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.42
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры