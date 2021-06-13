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    Рахим СтерлингВпервые в истории начали Евро с победы. Англичане обыграли хорватов с явным преимуществом
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    Филлипс: Отличное чувство — отдать голевую и помочь Англии добыть три очка

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    Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в стартовом матче Евро-2020.

    Кэлвин Филлипс
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    Кэлвин Филлипс

    Хавбек «Лидса» отличился голевой передачей на Рахима Стерлинга, забившего единственный мяч.

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    «Получили от игры огромное удовольствие. Было очень жарко, и это сказалось в концовке матча. Очень приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка.

    Отличный результат, я доволен своей игрой. Осталось два матча в группе, и нам нужно сыграть так же, если не лучше.

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    • Это моя первая голевая передача на Рахима Стерлинга с тех пор, как я стал вызываться в сборную. Отличное чувство — отдать голевую и помочь команде добыть три очка.

    Все говорят о том, что я и Деклан Райс конкурируем за одну и ту же позицию, но когда мы играем вместе, я думаю, мы смотримся очень прилично.

    Для меня большая честь играть рядом с ним», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

    Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.

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