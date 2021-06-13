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    Англия — Хорватия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.06.2021)

    «Англия» — «Хорватия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Англии Сборная Хорватии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 16:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч «Англия» — «Хорватия».

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    Составы команд:

    «Англия»: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Тайрон Мингс, Деклан Райс, Рахим Стерлинг, Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Филип Фоден, Гарри Кейн.

    «Хорватия»: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Дуйе Чалета-Цар, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Анте Ребич.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Хорватия» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 2.26.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Англия» и «Хорватия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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