Англия — Хорватия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.06.2021)

В 16:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч

Составы команд:

«Англия»: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Тайрон Мингс, Деклан Райс, Рахим Стерлинг, Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Филип Фоден, Гарри Кейн.

«Хорватия»: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Дуйе Чалета-Цар, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Анте Ребич.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Хорватия» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Англия» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 2.26.

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