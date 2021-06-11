Йенсен: Сборная Финляндии — как одна большая семья

Полузащитник сборной Финляндиирассказал о готовности к стартовому матчу Евро-2020 с Данией.

Матч 1-го тура группы В Дания — Финляндия пройдет 12 июня в Копенгагене. Начало встречи в 19:00 мск.

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«Спрашивал себя, чем этот состав такой особенный, что добился успеха? Главное — это единство.

Мы действительно как одна большая семья. В клубах нам всегда говорят быть сплоченным и биться один за другого. В сборной все именно так», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Финляндии также сыграет в своей группе с Россией (16 июня, Санк-Петербург) и Бельгией (21 июня, Санк-Петербург).