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    Йенсен: Сборная Финляндии — как одна большая семья

    Футбол Сборная Финляндии Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Финляндии Фредрик Йенсен рассказал о готовности к стартовому матчу Евро-2020 с Данией.

    Фредрик Йенсен
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    Фредрик Йенсен

    Матч 1-го тура группы В Дания — Финляндия пройдет 12 июня в Копенгагене. Начало встречи в 19:00 мск.

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    «Спрашивал себя, чем этот состав такой особенный, что добился успеха? Главное — это единство.

    Мы действительно как одна большая семья. В клубах нам всегда говорят быть сплоченным и биться один за другого. В сборной все именно так», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Финляндии также сыграет в своей группе с Россией (16 июня, Санк-Петербург) и Бельгией (21 июня, Санк-Петербург).

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