В. Березуцкий: Я бы согласился возглавить ЦСКА, обидно, что назначили Олича

Экс-защитник ЦСКАпризнался, что согласился бы возглавить армейский клуб, если бы ему предложили.

После решения руководства ЦСКА назначить главным тренером Ивицу Олича, Василий перешел в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре»

«Спорт — это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича — это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно.

Тренером мог быть и Леха Березуцкий, и Серега Игнашевич, и я, а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас.

Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

Да, я психологически готов был бы стать главным тренером ЦСКА, если бы тогда предложили, конечно.

Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта — наверное, понимая риски и взвешивая их.

Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился», — сказал Березуцкий Sport24.