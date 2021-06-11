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    В. Березуцкий: Я бы согласился возглавить ЦСКА, обидно, что назначили Олича

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    Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что согласился бы возглавить армейский клуб, если бы ему предложили.

    Василий Березуцкий
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    Василий Березуцкий

    После решения руководства ЦСКА назначить главным тренером Ивицу Олича, Василий перешел в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре»

    «Спорт — это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича — это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно.

    Тренером мог быть и Леха Березуцкий, и Серега Игнашевич, и я, а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас.

    Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

    Да, я психологически готов был бы стать главным тренером ЦСКА, если бы тогда предложили, конечно.

    Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта — наверное, понимая риски и взвешивая их.

    Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился», — сказал Березуцкий Sport24.

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