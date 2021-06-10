УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический слоган

В УЕФА изучили форму сборной Украины на Евро-2020 после соответствующего запроса со стороны Российского футбольного союза и обязал ее убрать с формы политический лозунг «Героям слава!».

Напомним, на новую форму команды Андрея Шевченко была нанесена карта Украины с Крымом, а также были добавлены слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

Карта Украины на форме с Крымом не нарушает никаких правил, так как ООН признает соответствующие границы государства. Также в рамках правил размещен слоган «Слава Украине», который не является политическим.

Тем не менее, второй слоган «Героям слава» должен быть убран с экипировки национальной команды, так как он вместе с первым несет явный политический смысл.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.