Шалимов: Сборная России может зацепить ничью в матче с бельгийцами

Бывший главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями от матча сборной России против Бельгии в первом туре группового этапа Евро-2020.

«Опасения есть по последней проведенной игре. По физическим кондициям, я думаю, все нормально будет. Как понял, их нагрузили в Австрии, потом игра с Болгарией, а эти пять дней провели спокойно. В плане физики я не волнуюсь, думаю, команда будет готова.

В плане той манеры игры, то есть немножко опасения, потому что последняя репетиция была с Болгарией, которая откровенно слабая команда. И наши сыграли в такой манере, в которой, думаю, они не сыграют ни одного матча на Евро.

У меня есть ощущение, что мы можем и ничью зацепить с бельгийцами. Тогда дальше будет сложнее. Если сыграем вничью с Бельгией, дальше нас ждет тяжелейшая игра с финнами. В любом случае, игра с Данией будет главной, потому что дальше можно пройти и с третьего места», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.