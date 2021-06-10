Чалханоглу: Я бы встретился с Италией еще разок, в финале Евро

Полузащитник сборной Турцииподелился ожиданиями от предстоящего матча открытия Евро-2020.

Турки в первом матче чемпионата Европы по футболу сыграют с командой Италии. Встреча пройдет 11 июня на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 мск.

«Это особый матч для нашей команды и для меня лично, поскольку он пройдет в Италии. С нетерпением жду встречи на поле с одноклубниками из "Милана". Первый матч всегда особенный.

Постараемся показать на поле все, что умеем. У Италии — хорошие игроки, хороший тренер, но то же есть и у нас. Думаю, получится отменный матч. Хотим показать свое мастерство и победить.

Календарь и таблица Евро-2020

Я бы встретился с Италией еще разок, в финале. Конечно! Но уже сюда попасть было непросто, а теперь хотим задержаться здесь подольше», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.