В УЕФА подтвердили дисквалификацию Лапочкина

В УЕФА подтвердили, что арбитротстранен на 10 лет от футбольной деятельности.

«После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА, и последующего дисциплинарного производства в отношении Сергея Лапочкина, контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял следующее решение: отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти 10 лет с даты, когда он был временно отстранен (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Решение по отстранению Лапочкина связано с его работой на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо». Российский судья подозревался в том, что он не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.