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    «Челси» и «ПСЖ» предлагают 60 миллионов за Хакими

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    Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе.

    Ашраф Хакими
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    Ашраф Хакими

    Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, марокканского футболиста хотят приобрести «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

    Оба клуба готовы заплатить за Хакими 60 миллионов евро.

    При этом отмечается, что лондонский клуб не против включить в сделку защитников Эмерсона и Андреаса Кристенсена.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» намерен продать некоторых игроков в связи с финансовыми проблемами. Президент клуба Стивен Чжан намерен выручить на продажах футболистов порядка 90 миллионов евро, а также сократить зарплатную ведомость на 15-20 процентов. По этой же причине «Интеру» пришлось расстаться с главным тренером команды Антонио Конте.

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