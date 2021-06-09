«Челси» и «ПСЖ» предлагают 60 миллионов за Хакими

Защитник миланского «Интера», скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, марокканского футболиста хотят приобрести «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Оба клуба готовы заплатить за Хакими 60 миллионов евро.

При этом отмечается, что лондонский клуб не против включить в сделку защитников Эмерсона и Андреаса Кристенсена.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер» намерен продать некоторых игроков в связи с финансовыми проблемами. Президент клуба Стивен Чжан намерен выручить на продажах футболистов порядка 90 миллионов евро, а также сократить зарплатную ведомость на 15-20 процентов. По этой же причине «Интеру» пришлось расстаться с главным тренером команды Антонио Конте.