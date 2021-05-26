«Интер» объявил об уходе Конте

Миланскийобъявил о расторжении контракта с главным тренеромпо обоюдному согласию.

«Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся проделанную работу, кульминацией которой стал 19-й титул "Интера". Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба», — говорится в сообщении «нерадзурри».

По данным La Gazzetta dello Sport и Il Corriere dello Sport. 51-летний специалист, который привел команду в первой с 2010 года победе в Серии А в минувшем сезоне, был недоволен планами боссов «нерадзурри» сократить финансирование.

Президент «Интера» Стивен Чжан намерен выручить на продажах футболистов порядка 90 миллионов евро, а также сократить зарплатную ведомость на 15-20 процентов.

Calciomercato уточняет, что стороны на протяжении нескольких дней интенсивно обсуждали экономический аспект прекращения сотрудничества и наконец пришли к соглашению.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, итальянский специалист в получит компенсацию 7 миллионов евро. По контракту, рассчитанному до июня 2022 года, ему полагалось 13 млн евро.

Заменить Конте у руля «Интера» могут Массимилиано Аллегри, Симоне Индзаги, Синиша Михайлович, Паулу Фонсека или Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил 51-летнему специалисту возглавить команду. Итальянцу предложили значительное увеличение зарплаты — около 20 млн евро вместо 13, получаемых в «Интере».