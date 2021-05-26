ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельКого подпишет «Челси»? Холанн, Кейн и Райс — в шорт-листе
  • 20:31
    • «Интер» объявил об уходе Конте
  • 18:34
    • Сборная России победила Данию на ЧМ-2021 и возглавила группу А
  • 19:09
    • Азмун признан лучшим игроком сезона в РПЛ
  • 18:10
    • Промес вошел в заявку Голландии на Евро-2020, Вильена не попал в список
  • 15:24
    • Стал известен состав сборной России на матч с Данией, Григоренко пропустит игру
    Все новости спорта

    «Интер» объявил об уходе Конте

    Футбол Интер Серия A Футбол Италии Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» объявил о расторжении контракта с главным тренером Антонио Конте по обоюдному согласию.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся проделанную работу, кульминацией которой стал 19-й титул "Интера". Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба», — говорится в сообщении «нерадзурри».

    По данным La Gazzetta dello Sport и Il Corriere dello Sport. 51-летний специалист, который привел команду в первой с 2010 года победе в Серии А в минувшем сезоне, был недоволен планами боссов «нерадзурри» сократить финансирование.

    Президент «Интера» Стивен Чжан намерен выручить на продажах футболистов порядка 90 миллионов евро, а также сократить зарплатную ведомость на 15-20 процентов.

    Calciomercato уточняет, что стороны на протяжении нескольких дней интенсивно обсуждали экономический аспект прекращения сотрудничества и наконец пришли к соглашению.

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, итальянский специалист в получит компенсацию 7 миллионов евро. По контракту, рассчитанному до июня 2022 года, ему полагалось 13 млн евро.

    Заменить Конте у руля «Интера» могут Массимилиано Аллегри, Симоне Индзаги, Синиша Михайлович, Паулу Фонсека или Маурицио Сарри.

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил 51-летнему специалисту возглавить команду. Итальянцу предложили значительное увеличение зарплаты — около 20 млн евро вместо 13, получаемых в «Интере».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Великобритания «засушит» игру с Белоруссией?
  • Белоруссия — Великобритания. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли Швеция выиграть у Чехии?
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч США — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фламенго — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры