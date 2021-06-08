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    Испанская «молодежка» разгромила Литву в товарищеском матче

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    Молодежная сборная Испании одержала домашнюю победу над командой Литвы (4:0) в контрольном матче, прошедшем в Леганесе.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Голами отличились Уго Гильямон (3-я минута), Браим Диас (24), Хуан Гонсалес (53) и Хавьер Пуадо (72).

    На 30-й минуте Абель Руис не реализовал пенальти в ворота Литвы.

    Товарищеский матч
    Испания U21 — Литва — 4:0 (2:0)
    Голы: Гильямон, 3 (1:0). Диас, 24 (2:0). Миранда, 54 (3:0). Пуадо, 73 (4:0)Нереализованный пенальти: Руис, 30 (вратарь)Испания U21: Фернандес (Мартинес, 68), Кукурелья (Миранда, 46), Мингеса, Гильямон, О.Хиль (Посо, 46), Ману Гарсия (Бланко, 53), Диас, Б.Хиль, Вильяр (Бельтран, 74), Субименди (Пуадо, 54), РуисЛитва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Миколюнас (Гашпуйтис, 62), Вербицкас (Дапкус, 61), Шимкус (Ласицкас, 71), Мегелайтис, Черных (Петравичюс, 46), Новиков (Дубицкас, 75), Голубикас (Элиошюс, 71)Предупреждения: Черных, 45. Вербицкас, 51

    Напомним, что с командой Литвы играла молодежная сборная Испании, поскольку главная национальная команда страны находится в самоизоляции после положительного теста на коронавирус у Серджи Бускетса.

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