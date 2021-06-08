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    Польша ушла от поражения в матче с Исландией

    Польша — Исландия: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Евро-2020 (2021) Сборная Польши Сборная Исландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Польши на своем поле сыграла вничью с командой Исландии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем в Познани.

    Сборная Польши
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    Сборная Польши

    На голы Петра Зелиньского и Кароля Свидерского гости ответили точными ударами Альберта Гудмундссона и Бриньяра Бьярнасона.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Польша — Исландия 2:2
    Гол: 0:1 Альберт Гудмундссон (24') Польша: Войцех Щенсны, Павел Давидович, Томаш Кендзёра, Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк, Камил Глик, Якуб Модер, Пшемыслав Франковский, Пётр Зелиньски, Якуб Шверчок, Тымотеуш Пухач Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Alfons Sampsted, Гюдмюндюр Тоураринссон, Йортур Херманнссон, Brynjar Ingi Bjarnason, Андри-Фаннар Бальдюрссон, Биркир Бьярнасон, Альберт Гудмундссон, Микаэль Андерсон, Арон Гуннарссон, Йон Дади Бодварссон

    Следующий матч Польша проведет против Словакии в рамках группового этапа Евро-2020. Исландцы не смогли попасть на турнир.

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