Польша — Исландия: счет матча 2:2, обзор голов

Сборная Польши Фото: globallookpress.com
На голы Петра Зелиньского и Кароля Свидерского гости ответили точными ударами Альберта Гудмундссона и Бриньяра Бьярнасона.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Польша — Исландия 2:2
Гол: 0:1 Альберт Гудмундссон (24') Польша: Войцех Щенсны, Павел Давидович, Томаш Кендзёра, Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк, Камил Глик, Якуб Модер, Пшемыслав Франковский, Пётр Зелиньски, Якуб Шверчок, Тымотеуш Пухач Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Alfons Sampsted, Гюдмюндюр Тоураринссон, Йортур Херманнссон, Brynjar Ingi Bjarnason, Андри-Фаннар Бальдюрссон, Биркир Бьярнасон, Альберт Гудмундссон, Микаэль Андерсон, Арон Гуннарссон, Йон Дади Бодварссон
Следующий матч Польша проведет против Словакии в рамках группового этапа Евро-2020. Исландцы не смогли попасть на турнир.